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Общество

В России назвали условия открытия авиасообщения с другими странами

Фото: Андрей Степанов.

Российские эпидемиологи разработали критерии для возобновления авиасообщения с другими странами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Россия возобновит полеты только в те страны, где за две недели среднесуточный прирост новых случаев коронавируса не превышает 1%, а заболеваемость составляет около 40 человек на 100 тысяч жителей.

Голикова отметила, что международное авиасообщение должно возобновляться на принципах взаимности. Профильные органы власти должны будут определить, какие страны будут соответствовать российским условиям.

Для въезда в Россию иностранные туристы должны будут показать справку об отрицательном тесте на COVID-19, полученную не менее чем за три дня до прибытия. 

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список с 13 странами, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение.

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