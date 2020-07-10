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Общество

1350 псковских выпускников написали ЕГЭ по математике

Фото: Дарья Хваткова.

10 июля российские выпускники сдавали ЕГЭ по профильной математике. В Псковской области свои силы проверили 1350 учеников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета по образованию, единый государственный экзамен в Псковской области проходит в штатном режиме.

Особое внимание из-за пандемии коронавируса в пунктах проведения экзаменов уделяют соблюдению всех требований Роспотребнадзора. Обязательно соблюдение дистанции 1,5 метра, при входе в ППЭ у выпускника меряют температуру. Во время экзамена все работники ППЭ находятся в масках и перчатках, участники экзамена могут использовать СИЗы по желанию. В аудиториях размещены рециркуляторы.

Следующий экзамен выпускники сдадут в четверг, 13 июля: ЕГЭ по физике и истории. Физику в Псковской области будут сдавать 682 человека, историю – 478.

Ранее гдовские выпускницы рассказали, что им хватило часа, чтобы написать ЕГЭ по математике, а вот задания экзамена по русскому языку вводили школьников и их родителей в ступор.

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