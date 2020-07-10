Названы самые популярные у россиян авианаправления

22:44, 10 июля 2020, ПАИ

Жители России массово скупили авиабилеты по трем маршрутам. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследования для сервиса путешественников Biletix.

Ажиотаж вызвали поездки в Калужскую область, Крым и Татарстан. За июнь спрос на билеты в Калужскую область вырос на 57%, в Крым – на 49%, в Татарстан – на 38%. Укрепили свои позиции Башкортостан (37%) и Калининградская область (30%).

В антирейтинге значатся Забайкальский край, Хакасия, Приморский край, Томская и Пензенская области. Спрос на эти направления упал на 75-85%.

10 июля вице-премьер Голикова заявила, что Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами. Также в России назвали условия запуска самолетов в другие страны.