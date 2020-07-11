720 тысяч человек заразились коронавирусом в России
Всего 720 547 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки коронавирус подтвердили у 6 611 человек. Суточный рост пять дней не превышает 0,9%. Число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 8 378, всего вылечились 497 446 человек.
Число летальных исходов из-за инфекции увеличилось на 188 против 174 днем ранее, всего от инфекции умерли 11 205 человек.
В Псковской области заразались коронавирусом 3 216 человек.