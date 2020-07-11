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Общество

720 тысяч человек заразились коронавирусом в России

Всего 720 547 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки коронавирус подтвердили у 6 611 человек. Суточный рост пять дней не превышает 0,9%. Число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 8 378, всего вылечились 497 446 человек. 

Число летальных исходов из-за инфекции увеличилось на 188 против 174 днем ранее, всего от инфекции умерли 11 205 человек.

В Псковской области заразались коронавирусом 3 216 человек.

 

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