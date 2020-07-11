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Общество

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности с 10:00 11 июля в связи с усилением ветра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с прогнозируется в северных районах региона. Ожидается, что такая метеорологическая обстановка сохранится до конца дня.

В пресс-службе рассказали, что 59 аварийно-восстановительных бригад в составе 176 человек и 78 единиц техники готовы к любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей.

Кроме этого, подготовлено 74 дизельных генератора на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в условиях самоизоляции: организаций мобильной и интернет-связи, транспортных центров, курьерских служб и организаций онлайн-сервисов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

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