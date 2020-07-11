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Общество

Сильный ветер поломал деревья в Гдове

Фото газеты «Гдовская заря»

11 июля сильный ветер поломал деревья в Гдове, пишет газета «Гдовская заря». Утром МЧС предупреждало об усилении ветра в северной части региона.

Фото газеты «Гдовская заря»

«Будьте осторожны, по дворам летают ведра, на огородах срывает пленку, – предупредили гдовичей. – Несмотря на то, что на улице тепло, прогуливаться совсем не хочется, да и опасно это».

А 30 июня из-за стихии в Гдове повалило деревья в парке и у здания районной администрации. В начале июня по гдовскому гаражаному кооперативу «Нива» прошёлся «торнадо».

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