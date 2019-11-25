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Общество

В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело

В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело по факту оскорбления представителя власти (статья 319 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Вечером 31 мая Дмитрий Сопотов находился у приёмного покоя Печорской районной больницы, где в нецензурной форме прилюдно оскорбил инспектора ДПС, который собирался составить административный протокол в отношении нетрезвого знакомого подозреваемого, управлявшего автомобилем.

В ноябре в социальных сетях и средствах массовой информации появилась видеозапись, на которой глава Печорского района Дмитрий Сопотов нецензурно разговаривает с сотрудниками ГИБДД.

По этому факту губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку, а секретарь регионального отделения партии Александр Козловский заявил о намерении собрать президиум РПС с целью обсуждения вопроса о действиях Дмитрия Сопотова.

14 ноября Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения «Единой России». На следующий день «Единая Россия» приостановила полномочия секретаря Печорского отделения партии Дмитрия Сопотова. 26 ноября Собрание Печорского района рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочия главы муниципалитета.

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