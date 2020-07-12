Первые избиратели пришли на участки в Печорском районе

10:06, 12 июля 2020, ПАИ

Первые избиратели пришли на участки в Печорском районе, чтобы отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата на пост главы муниципалитета. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, все 20 избирательных участков открылись вовремя - ровно в 8:00. Принять участие в голосовании можно будет до 20:00.

Как и в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ досрочные выборы главы Печорского района проходят с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: все избиратели получают одноразовую маску, им измеряют температуру, также члены УИКов контролируют соблюдение санитарной дистанции в 1,5 метра.

Выборы проходят штатно, без эксцессов и нарушений.

Ранее сообщалось, что на пост руководителя муниципального округа претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.