Фестиваль «Сыр и пряник» в Псковской области пройдёт в онлайн-формате

10:31, 12 июля 2020, ПАИ

Второй фестиваль «Сыр и пряник» в Псковской области пройдёт в онлайн-формате, сообщил в Facebook его организатор, фермер Анвар Зуфаров.

Такое решение принято в связи с тем, что в регионе из-за коронавируса по-прежнему запрещены массовые мероприятия.

«Ровно год назад произошло чудо, состоялся первый фестиваль в заброшенной деревне на краю России. Было много людей. Продано 2 тонны сыра. И... все-таки повторим», - пообещал Анвар Зуфаров.



Фестиваль пройдёт 22 августа с 12:00 до 19:00. Участников фестиваля ждёт:

- встреча с фермерами и ремесленниками Псковской области;

- интересные истории переезда из города в деревню;

- обмен опытом;

- онлайн-конференция с экспертами;

- живой концерт;

- гастрономические мастер-классы;

- интернет-ярмарка;

- подарки от участников.

В комментариях к записи интересуются: «Анвар, а как это онлайн? Разве можно виртуально отведать сыр? Вдохнуть аромат парного молока? Как это?»

«Нам запретили массовые мероприятия и других вариантов в этом году нет, - пояснил Зуфаров. - Мы решили дать информацию, что есть у нас на Псковщине вкусного. Можно будет заказать, будем давать ссылки на производителей. Просто хотим взбодрить и себя, и область».