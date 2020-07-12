Ещё 31 житель Псковской области заразился коронавирусом

11:55, 12 июля 2020, ПАИ

Ещё 31 житель Псковской области заразился коронавирусом, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Таким образом, общее число заболевших за весь период составляет 3 247 человек.

За минувшие сутки выздоровели 36 человек, общее число поправившихся достигло 1 514 человек. Умерли 36 человек, за сутки эта цифра увеличилась ещё на два случая.

На данный момент проведено 53 548 исследований, в том числе 910 за прошедшие сутки.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 961 случай, Великие Луки – 655, Бежаницкий район - 35, Великолукский район – 169, Гдовский район – 70, Дедовичский район – 43, Дновский район - 98, Красногородский район – 22, Куньинский район –29, Локнянский район - 10, Невельский район - 111, Новоржевский район – 20, Новосокольнический район - 61, Опочецкий район – 38, Островский район – 235, Палкинский район - 39, Печорский район – 41, Плюсский район – 95, Порховский район - 138, Псковский район – 266, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 9, Пыталовский район – 16, Себежский район – 22, Стругокрасненский район – 40, Усвятский район - 18.