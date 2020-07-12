9,37% достигла явка на выборах в Печорском районе

12:28, 12 июля 2020, ПАИ

На 12:00 явка на выборах главы Печорского района составляет 9,37% от общего числа избирателей. Такие данные приводит ТИК муниципалитета.

На пост руководителя муниципального округа претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Досрочные выборы главы Печорского района проходят с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: все избиратели получают одноразовые маски, им измеряют температуру, члены УИКов контролируют соблюдение санитарной дистанции в 1,5 метра.

На участке №179 пришлось заменить одну из урн для голосования. Подробности, почему это произошло, читайте здесь.