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Общество

69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней

Фото с сайта lookmytrips.com

69% подписчиков Telegram-канала «Псковские новости» хотят видеть пешеходный мост между Плоской и Высокой башней Псковского кремля.

61% подписчиков отдали голос за вариант «Давно пора сделать мост», ещё 8% тоже хотят, чтобы мост между башнями появился, но временный и разборный».

 21% уверены, что мост в устье Псковы только испортит общий вид, 10% считают, что вместо моста необходима лодочная переправа.

Ранее директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев уточнял, что несколько лет назад идею строительства моста через Пскову в районе Плоской и Высокой башен «зарубила» общественность. «Я считаю это одной из больших ошибок», - признался он.

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