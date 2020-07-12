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Политика

Председатель ТИК Печорского района: Выборы проходят спокойно

Председатель районной ТИК Нина Круглова прокомментировала ход голосования на выборах главы Печорского района, которые проходят в муниципалитете 12 июля. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

«На данный момент, за три часа до закрытия избирательных участков, всё проходит в штатном режиме. Ни одной жалобы со стороны наблюдателей, за исключением утренней ситуации на 179-м участке, не поступало. На каждом участке работают наблюдатели и члены УИК с правом совещательного голоса», - уточнила Нина Круглова.

На пост руководителя муниципального округа претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Место главы Печорского района стало вакантным в ноябре прошлого года после обнародования видеозаписи, на которой глава Печорского района Дмитрий Сопотов нецензурно разговаривает с сотрудниками ГИБДД. Тогда же Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения «Единой России». 

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