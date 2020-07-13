Более 13 млн человек в мире заразились коронавирусом

09:11, 13 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 13 июля в мире зарегистрировано 13 041 719 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 571 674 человека. Количество выздоровевших – 7 588 125.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 3 413 995. В этой стране от коронавируса умерло 137 782 человека, выздоровело – 1 517 084.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 727 162 человека, выздоровело – 501 061, умерло – 11 335. В Псковской области выявлено 3 247 случаев заражения коронавирусом, 1 514 человек выздоровело, 36 – умерло.