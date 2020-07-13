Более 275 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
275 334 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 23,2 млн тестов на коронавирус. За сутки провели 261 тысячу исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 727 162 человека, выздоровело – 501 061, умерло – 11 335. В Псковской области выявлено 3 247 случаев заражения коронавирусом, 1 514 человек выздоровело, 36 – умерло.