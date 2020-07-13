Что нельзя и что нужно делать в День двенадцати апостолов 13 июля

10:31, 13 июля 2020, ПАИ

13 июля православная церковь празднует Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов. В этот день православные верующие чествуют каждого из двенадцати учеников Христа: Петра, Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фому, Матфея, Иакова Алфеева, Иуду Фаддея, Симона Зилота, Матфия. Собор двенадцати апостолов проходит на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот древний праздник богат на приметы и традиции.

На Руси на Двенадцать апостолов крестьяне праздновали «макушку лета» - в этот день оно вступало в самую жаркую пору. Люди надевали лучшие наряды и шли на покос, а после работ на поле веселились до позднего вечера. В некоторых поселениях было принято мастерить куклу из соломы, наряжать ее в сарафан и носить с песнями по дворам.

В Собор двенадцати апостолов люди просили прощения друг у друга и забывали прежние обиды. В этот день нельзя отказывать в помощи даже незнакомому человеку и стоит побывать в церкви.

В этот праздник, как и на Пасху, принято красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими друг с другом. На стол всегда ставили блюда из яиц: разные виды яичницы, фаршированные яйца, пироги с яйцом, вареные и печеные яйца. Наши предки отождествляли круглое желтое яичко с восходящим летним солнцем.

Народные поверья запрещают 13 июля выполнять тяжелую и грязную домашнюю работу, ссориться с близкими людьми и сквернословить. Одно из суеверий гласит, что в этот день нельзя стричь волосы: считается, что укорачивая сегодня волосы, укорачиваешь свою судьбу. Также под запретом спиртные напитки, брань и азартные игры.

Предки верили, что в этот день можно предсказать погоду на оставшееся лето. Если кукушка продолжает куковать посте Петрова дня, то лето будет жарким и долгим, а снег выпадет с запозданием. Ну а если с утра выпала роса, то солнце и жара будут радовать людей 13 июля до ночи, если росы нет – день будет дождливым.