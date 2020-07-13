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Общество

В шести муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика по коронавирусу

Фото: Дарья Хваткова.

За сутки в Псковской области зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом в шести муниципалитетах. Актуальную статистику на 13 июля опубликовал telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Количество инфицированных выросло в Пскове (+5 заболевших), Гдовском (+2), Островском (+2), Плюсском (+1), Псковском (+1) и Стругокрасненском (+1) районах.

Наибольшее количество зараженных в Пскове (966), Великих Луках (655), Псковском (267) и Островском (237) районах.

В Бежаницком районе заразились коронавирусом 35 человек, в Великолукском – 169, в Гдовском – 72, в Дедовичском – 43, Дновском – 98, Красногородском – 22, Куньинском –29, Локнянском – 10, Невельском – 111, Новоржевском – 20, Новосокольническом – 61, Опочецком – 38, Палкинском – 39, Печорском – 41, Плюсском – 96, Порховском – 138, Пустошкинском – 6, Пушкиногорском – 9, Пыталовском – 16, Себежском – 22, Стругокрасненском – 41, Усвятском – 18.

Всего в Псковской области 3259 инфицированных, выздоровели 1548 человек, скончались – 36.

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