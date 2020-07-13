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Общество

Более 6,5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

12 июля в стране зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 960 человек.

Всего по состоянию на утро 13 июля в России выявлено 733 699 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 504 021 человек выздоровел, 11 439 – умерло.

В Псковской области выявлено 3 259 случаев заражения коронавирусом, 1 548 человек выздоровело, 36 – умерло.

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Более 6,5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки В шести муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика по коронавирусу Еще 34 человека выздоровели после коронавируса в Псковской области 12 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки «Гордимся нашей молодежью»: псковские пенсионеры благодарят волонтеров за помощь на самоизоляции Более 275 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса 80% россиян столкнулись с психологическими проблемами во время пандемии Псковичи вернулись домой вывозным рейсом из Нью-Йорка Более 13 млн человек в мире заразились коронавирусом 7 млн человек в мире избавились от коронавируса
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