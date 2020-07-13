Более 6,5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
12 июля в стране зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 960 человек.
Всего по состоянию на утро 13 июля в России выявлено 733 699 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 504 021 человек выздоровел, 11 439 – умерло.
В Псковской области выявлено 3 259 случаев заражения коронавирусом, 1 548 человек выздоровело, 36 – умерло.