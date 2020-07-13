966 человек заболели коронавирусом в Пскове

12:15, 13 июля 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 966 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на пять человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое, на втором – Великие Луки (655 случаев), на третьем – Псковский район (267 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 3 259 случаев заражения коронавирусом, 1 548 человек выздоровело, 36 – умерло.