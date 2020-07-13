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Общество

Социальный комитет поддержал запрет на присутствие детей в кальянных в Псковской области

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержал законопроект, ограничивающий пребывание детей и подростков в кальянных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Целью документа является защита здоровья детей от негативного воздействия курения кальянов. Депутаты сошлись на том, что эта поправка будет нужной и актуальной.

Александр Седунов, председатель областного комитета по образованию, отметил, что контролировать соблюдение нового запрета будут полицейские и комиссия по делам несовершеннолетних.

Все члены профильного комитета проголосовали в поддержку инициативы, 14 июля депутаты рассмотрят этот законопроект на 48-сессии Собрания.

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