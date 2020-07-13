Еще до 30 реанимобилей до конца года получит Псковская область

14:48, 13 июля 2020, ПАИ

Сегодня, 13 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ключи от новых реанимационных автомобилей сотрудникам Псковской станции скорой помощи. Глава региона отметил, что до конца года Псковская область может получить еще два-три десятка реанимобилей, передает корреспондент Псковского агентства инофрмации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что это только первая партия техники и выразил надежду на то, что еще 20-30 реанимобилей сможет получить Псковская область до конца года.

Автомобили передадут на посты скорой помощи, расположенные около федеральных трасс. «Это логичное мероприятие в плане той работы, которую мы вместе с вами проводим. Мы приняли решение о модернизации системы здравоохранения Псковской области, первичного звена и, конечно, станции скорой медицинской помощи. Мы хотим, чтобы работа строилась принципиально по-новому», - заявил губернатор.