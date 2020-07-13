Модульный пост скорой помощи появится в Новосокольниках

15:08, 13 июля 2020, ПАИ

В Новосокольниках появится модульный пост скорой помощи. Об этом заявил губернатор Псковской области во время передачи Псковской станции скорой помощи ключей от новых реанимобилей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Если такой пост понравится медикам, которые там работают, подобные установят и в других районах Псковской области. «Мы постараемся реализовать программу в течение двух-трёх лет», - заверил губернатор.

Власти уже объявили конкурс на закупку модульного поста в Новосокольники, сообщил Михаил Ведерников.

Ранее медсестра скорой помощи из Новосокольников пожаловалась на плесень, сырость и прифронтовые условия. В мае губернатор Псковской области посетил пост скорой помощи в Новосокольниках, где заявил о модернизации станций скорой помощи по всему региону. Кроме того, пост скорой помощи в Новосокольниках предлагается сделать пилотным на этапе объединения всех пунктов в единый механизм.