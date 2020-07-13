Деньги на реабилитацию псковских медиков после COVID-19 соберут на концерте

16:33, 13 июля 2020, ПАИ

На реабилитацию псковских медиков после COVID-19 направят средства благотворительного концерта «Спасибо медикам», который состоится 18 июля на «Скай Ранчо». Об этом в эфире ПАИ-live сообщила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

На кинопаркинге, который вместит в себя около 100 автомобилей, «будет увлекательная программа». «Будут соблюдены все меры безопасности, поскольку мы еще не вышли на третий этап сняти ограничительных мер. Эта акция позволит и привлечь внимание и покажет, как в условиях пандемии можно проводить массовые мероприятия», - отметила Вера Емельянова и призвала принять участие в акции.



«Собранные средства позволят помочь каждому медику, перенесшему коронавирус, пройти реабилитацию, в том числе в санаториях», - подчеркнула вице-губернатор.

Вера Емельянова напомнила, что в Псковской области коронавирусом заразились 155 медработников: 30 врачей, 70 медсестер, 55 человек из младшего медперсонала и иного персонала медорганизаций.

