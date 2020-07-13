В Псковской области хотят ужесточить «закон о тишине»

17:43, 13 июля 2020, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов поддержал поправки в «закон о тишине». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Ограничение на проведение шумных ремонтных работ предлагается установить с 21:00 до 10:00 и с 21:00 до 11:00 в выходные и праздники с дневным перерывом в любой день недели: с 13:00 до 15:00.

«Такая норма вводится в ответ на многочисленные жалобы граждан», - прокомментировал заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов.

Согласно предложенным исполнительной властью изменениям в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» часы тишины в многоквартирных домах продлеваются. Речь идёт о строительных и ремонтных работах.

За ужесточение «закона о тишине» проголосовало восемь депутатов, противников законопроекта не нашлось. Вопрос о поправках в закон рассмотрят депутаты Собрания на сессии 14 июля.

Первоначально «закон о тишине» устанавливал административную ответственность за нарушение тишины в многоквартирных домах в период с 21:00 до 8:00 утра и в обеденное время. В январе этого года депутаты расширили список мест, в которых нужно соблюдать тишину в ночное время.