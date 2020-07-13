ВОЗ: Многие страны пошли в неверном направлении в борьбе с COVID-19

17:46, 13 июля 2020, ПАИ

Многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 13 июля.

«Буду откровенен. Слишком много стран пошли в неверном направлении», – подчеркнул он. Глава ВОЗ отметил, что коронавирус остается врагом общества номер один, однако «действия многих правительств и людей не отражают этого».

Тедрос Аданом Гебрейесус не пояснил, какие именно страны, по его мнению, выбрали неверную стратегию борьбы с распространением инфекции.

Всего в мире заразились коронавирусом более 13 млн человек.