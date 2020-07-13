Законодательный комитет поддержал поправки в Избирательный кодекс Псковской области

17:58, 13 июля 2020, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов поддержал поправки в закон о тишине, Избирательный кодекс и закон об уполномоченном по правам человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

О новых нормах, которые обязывает закрепить в Избирательном кодексе региона федеральное законодательство, депутатам рассказал председатель избиркома Игорь Сопов. «Появляется возможность корректировки действующей схемы избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей. Меняются требования к подписному листу – теперь при проставлении подписи и даты избиратель должен собственноручно написать свои фамилию, имя, отчество. Кроме того, по итогам введения карантинных мер создаётся максимально удобство для избирателя – голосовать можно будет на улице или по почте», - обозначил основные нововведения руководитель областной избирательной системы. Члены комитета одобрили законопроект.

В закон «Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области» в связи с принятием федерального закона «Об Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» также необходимо внести изменения.

Так, омбудсмен получает полномочиями по обращению в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод гражданина. К тексту законопроекта, разработанного областным комитетом юстиции, правовое управление Собрания подготовило таблицу поправок.

«Предлагается принять проект закона в двух чтениях с учётом таблицы поправок. Кто за это решение, прошу голосовать», - обратился к коллегам председатель парламентского комитета Владимир Яников. Депутаты поддержали единогласно.

Сразу два вопроса в повестке комитета касались проведения публичных мероприятий. Законопроект, предложенный управлением внутренней политики администрации региона, исключает из областного законодательства запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций в 100-метровой близости от больниц. На незаконность такой нормы указал Конституционный суд РФ.

Инициатором рассмотрения вопроса об избыточности регионального требования одновременно с уведомлением о проведении публичного мероприятия предоставлять ряд других документов, не предусмотренных федеральным законодательством, обратила внимание прокуратура Псковской области. Члены комитета сочли требование прокурора обоснованным и поддержали его.

Депутаты также рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 28 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов уточнил, что документ расширяет полномочия исполнительной власти по установлению дополнительных прав и обязанностей при заключении концессионного соглашения по объектам теплоснабжения, а также централизованной системы горячего и холодного водоснабжения.

«А что будет с полномочиями органов местного самоуправления?» - поинтересовался в развитие темы депутат Андрей Корнев. «У муниципалов всё так и остаётся, это касается только тех объектов, которые находятся в государственной собственности», - разъяснил ситуацию Сергей Грахов. Депутаты одобрили законопроект.

Кроме того, депутаты проголосовали за ужесточение «закона о тишине».

В завершение заседания депутаты рассмотрели и поддержали инициативу федерального правительства, направленную на совершенствование системы государственной регистрации недвижимости.