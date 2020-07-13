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Следователи проводят проверку по факту гибели годовалого ребёнка в реке в Пустошкинском районе
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Следователи проводят проверку по факту гибели годовалого ребёнка в реке в Пустошкинском районе

Фото Дарьи Хватковой.

В Пустошкинском районе проводится проверка по факту гибели годовалого ребенка в реке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

11 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Неведрянка в деревне Тимоново Пустошкинского района тела годовалого ребёнка. По данному факту Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области организована процессуальная проверка.

Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, ребёнок утонул. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

По предварительным данным, тело ребёнка достали из воды родственники, которые спохватились после исчезновения малыша из песочницы.

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