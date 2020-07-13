Половина заболевших коронавирусом в Псковской области выздоровела

22:37, 13 июля 2020, ПАИ

В Псковской области половина всех заболевших коронавирусом поборола новую инфекцию. Актуальную статистику опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

За сутки в регионе зарегистрировали 34 новых случая заражения, при этом 90 пациентов выздоровели. Всего в Псковской области заболели коронавирусом 3293 человека, а побороли COVID 1638 человек.

«Всем критериям для перехода на второй этап снятия ограничений Псковская область в настоящий момент полностью соответствует», - подытожил Михаил Ведерников.

Несколько дней в Псковской области число выздоровевших в три раза превышало количество заболевших COVID-19.