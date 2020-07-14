Торговые центры в 27 российских городах всё еще закрыты из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса торговые центра в 27 российских городах по-прежнему закрыты. Об этом сообщил Минпромторг, пишет газета «Известия».
В числе таких городов — Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Казань и многие другие. Каждый день закрытый торговый центр теряет порядка 50 млн рублей. Дальнейший простой грозит банкротством. В городах, где торговые центры уже возобновили свою работу, ситуация остаётся нестабильной, поскольку бизнес восстанавливается медленно, а спрос на торговые площади минимален.
Большинство ТЦ уже пошло на уступки своим арендаторам, предоставив скидки на оплату аренды. В среднем, выручка торговых центров упала на 90%, в том числе в городах, где они уже открылись.
Снизились доходы и у арендаторов. В одном из самых популярных ТРК Москвы «Атриум» трафик вернулся только на 50%, падение оборотов арендаторов в среднем по комплексу доходит до 15%.
В Пскове торговые центры возобновили работу 20 июня.