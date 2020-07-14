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Общество

Почётными гражданами Пскова стали Владимир Иванов и Станислав Семенюта

Владимир Иванов и Станислав Семенюта стали почётными гражданами Пскова. Результаты голосования стали известны во время 40-й сессии гордумы в Пскове 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В результате тайного голосования за кандидатуру Владимира Иванова проголосовали 20 из 22 парламентариев, присутствующих на сессии. За Станислава Семенюту – 16.

4 голоса депутаты отдали за третьего претендента на почётное звание.

Семенюта Станислав Юрьевич - инспектор Псковского областного военного комиссариата. 1996-2005 годы - командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Иванов Владимир Иванович - детский врач-хирург Псковской областной клинической больницы.

На звание почётного гражданина Пскова всего претендовали три человека: Иванов Владимир Иванович, Соседов Юрий Кириллович и Семенюта Станислав Юрьевич.

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