Строящаяся инфекционная больница в Псковской области станет юридическим лицом

12:45, 14 июля 2020, ПАИ

Статус юридического лица получит строящийся в Псковской области современный инфекционный медицинский центр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Депутатский корпус на 48-й сессии поддержал создание нового юридического лица для строящейся инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках.

Новый современный медицинский центр инфекционного профиля строится в регионе по поручению президента России за счёт средств федерального бюджета с привлечением военнослужащих Министерства обороны России.

Больница в Пскове рассчитана на 200 коек, великолукский филиал – на 100 коек. Обслуживать пациентов нового медицинского центра будет персонал, который сейчас работает в действующих инфекционных корпусах Пскова и Великих Лук.

При рассмотрении вопроса председатель регионального парламента Александр Котов поинтересовался дальнейшей судьбой существующего корпуса инфекционной больницы и туберкулёзного диспансера в Пскове. «Как предполагается использовать эти здания?» - спросил спикер.

По словам председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, при создании самостоятельного юридического лица планируется объединить всю областную инфекционную службу в новом медицинском центре.

«С дальнейшими планами по туберкулёзному диспансеру мы определимся позднее и сообщим дополнительно, когда регион начнёт выходить из пандемии. Очевидно, что в ближайшее время коечный фонд будет работать на борьбу с коронавирусной инфекцией», - ответила специалист.

«Исправляем то, что оптимизировали в прошлом, ведь раньше инфекционная больница была юридическим лицом? Так понимать?» - обратился к руководителю органа исполнительной власти первый вице-спикер Виктор Антонов.

На сессии депутаты предусмотрели в бюджете области расходы, связанные со строительством корпусов инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках, – 75 млн рублей предусмотрено на прокладку инженерных коммуникаций и техническое подключение медицинского центра к ресурсоснабжающим организациям.