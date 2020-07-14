Более 68 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

16:31, 14 июля 2020, ПАИ

68 458 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 574 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 14 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 015 человек, погибло – 69. В Латвии 1 174 человека были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразились 65 269 человек, погибло – 474.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 13,2 млн человек, свыше 7,7 млн – выздоровело, более 576 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 739 947 человек, выздоровело – 512 825, умерло – 11 614. В Псковской области выявлено 3 293 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 1 638 человек, умерло – 38.