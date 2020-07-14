Первое мероприятие прошло в стенах Изборской крепости после снятия ограничений

16:50, 14 июля 2020, ПАИ

14 июля в Изборской крепости состоялась презентация уникального русскоязычного издания биографии псковского архитектора Юрия Спегальского «Отверженный провидец». Автор книги – русист из Южной Австралии Ларри Котрен. Книгу презентовал научный редактор издания, директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Книга получилась очень емкая, огромный труд проделал автор, и мы его высоко ценим. Большую работу проделали и его русские помощники, - отметил Юрий Мудров. - Взгляд со стороны очень важен. И это пакт не пессимизма, а надежды на то, что Псков жил, жив и будет жить. И его архитектурная среда, его памятники будут сохраняться. Я считаю, что эта книга – большой вклад в историю архитектуры, историю искусства и историю отечества».

Над изданием работала в том числе и большая псковская команда. Над переводом трудилась кандидат филологических наук Людмила Дудченко, ответственным редактором стала председатель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева.

Ирина Голубева зачитала обращение к участникам презентации от автора, который не смог приехать из-за пандемии.

«Я горжусь тем, что моя биография Юрия Павловича Спегальского издана в России. У меня была одна цель: представить читателям как можно более полную и аккуратную биографию. Я старался понять эпоху, личную и творческую жизнь Спегальского. Я написал ту биографию, которую я нашёл в документах и воспоминаниях», - подчеркнул автор.

Ларри Котрен – русист, интересующийся русским языком и культурой. Он бывал и в Пскове. «Он приехал в Псков и влюбился. Такое бывает», - отметил Юрий Мудров.

Презентация книги именно на псковской земле имела большое значение для автора, крещенного в деревне Малы Печорского района. Сам австралийский автор признавался, что предпочитает читать эту книгу в русском варианте, а не в английском.

Директор Изборского музея-заповедника Наталия Дубровская заметила, что презентация труда о Спегальском – первое мероприятие в стенах крепости и музея после перерыва. «Мы очень волновались, ждали этой встречи. В нынешней ситуации для музеев было тяжело оставаться взаперти. Мы привыкли, что Псков и Изборск известны и открыты всему миру, - сказала руководитель учреждения. - Для Изборского музея презентация этого труда – это историческое событие».