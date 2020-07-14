140 человек заболели внебольничной пневмонией в Псковской области за неделю

17:41, 14 июля 2020, ПАИ

140 человек заболели внебольничной пневмонией в Псковской области за прошлую неделю. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 14 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что в 143 случаях коронавирусную инфекцию завезли из-за пределов области, 252 человека инфицировались по контакту, 404 случая заражения произошло в медицинских учреждений, 1 277 – в быту и семье. 412 – на работе и производстве, а по 950 случаям заражения нет данных об источнике инфицирования.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба заявил, что регион готов ко второму этапу снятия ограничений.