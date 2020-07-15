Более 13,4 млн человек в мире заразились коронавирусом

09:00, 15 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 15 июля в мире зарегистрировано 13 462 868 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 581 317 человек. Количество выздоровевших – 7 851 603.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 3 545 077. В этой стране от коронавируса умерло 139 143 человека, выздоровело – 1 600 195.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 739 947 человек, выздоровело – 512 825, умерло – 11 614. В Псковской области выявлено 3 293 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 1 638 человек, умерло – 38.