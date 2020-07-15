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Общество

Два артснаряда и граната обезврежены в Псковской области

В Псковской области спасатели за последние сутки обезвредили три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, на улице Карла Либкнехта в Острове группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила ручную гранату Ф-1. А великолукские спасатели в Басковском переулке в Опочке нашли и обезвредили два артиллерийских снаряда калибра 76 миллиметров.

Ранее великолукские спасатели вблизи деревни Золотково Великолукского района обезвредили три миномётные мины калибра 120 миллиметров.

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