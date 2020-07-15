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Общество

«Безопаснее, чем в магазине»: в Пскове возобновили работу солярии

В псковской области начали работать солярии. Фото pixabay.com

В Пскове по поручению губернатора Михаила Ведерникова с 15 июля возобновили работу солярии. Корреспондент Псковского агентства информации выяснил, как будет организована работа в новых условиях и с каким настроем солярии приступили к работе.

Предприниматель Александр, работающий в студии загара «Хороший загар», уверен, что ближе к осени солярии снова могут закрыть на карантин из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.

«Нас открыли при условии соблюдения всех норм и ограничений, - отметил Александр. – Посещение солярия только по предварительной записи».

Также Александр добавил, что в солярии меньше шансов заразиться, чем в магазинах.

«Мы обрабатывали специальным раствором ручки, солярии и диваны даже до карантина», - отметил предприниматель, добавив, что желающие позагорать были всегда и они с нетерпением ждали открытия. Для своих посетителей студия загара в честь открытия предоставляет скидки на крема.

Ещё одна студия загара «Sun Life» в Пскове также уже готова встретить посетителей, но только по предварительной записи.

«Работаем по записи, чтобы не было скопления, - рассказала администратор Кристина. – Персонал в масках, перчатках, установлен дезинфектор».

Администратор отметила, что сегодня, в первый же день открытия, уже успели записаться восемь человек.

«За 3,5 месяца мы понесли огромные убытки», - добавила Кристина.

В студии загара «SUN CITY» рассказали о важных моментах в работе в новых условиях – дезинфекция после каждого гостя всех поверхностей соляриев и студии. Сотрудники используют средства индивидуальной защиты и проходят температурный режим. Работа осуществляется также по предварительной записи.

Управляющая спа-центра Old Estate Светлана рассказала, что в новых условиях работы клиентов принимают только по предварительной записи. После каждого гостя проводят дезинфекцию. Основная часть клиентов - это постояльцы гостиницы. 

Наше лето не всегда радует псковичей солнцем и хорошей погодой, поэтому, как отметила Светлана, с мая по октябрь солярий востребован клиентами. Кроме того, к Новому году псковичи хотят иметь красивый загар, соскучившить по солнцу.  Загрузка соляриев увеличивается в это время.  Сейчас появилась надежда ухватить хотя бы часть этого сезона. 

Корреспондент Псковского агентства информации не смог дозвониться до некоторых псковских студий загара. Вероятно, эти солярии не выдержали режима ожидания и закрылись. 

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