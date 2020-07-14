В Псковской области разрешили работать соляриям

21:07, 14 июля 2020, ПАИ

С 15 июля в Псковской области разрешили работать соляриям. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внёс в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Важным условием в работе соляриев станет следование всем необходимым эпидемиологическим требованиям. При этом вести деятельность можно будет только в режиме предварительной записи.

Кроме этого, с 15 июля кафе и рестораны в Псковской области могут открыть свои помещения и залы для посетителей.