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Общество

17 июля пригородный поезд Псков – Великие Луки отправится в первый рейс

 

17 июля 2020 года в 17:05 на вокзале города Псков состоится торжественный запуск пригородного поезда РА2, который будет курсировать по маршруту Псков – Великие Луки – Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В мероприятии примут участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин и генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев.

Из Пскова поезд отправится в 17:30. Поезда по маршруту Псков – Великие Луки - Псков будут курсировать с 17 июля по 13 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям с остановками на станциях Порхов, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники. Билет можно приобрести в пригородных билетных кассах города Пскова и станции Дно, у контролера-кассира в поезде или используя мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

Ранее сообщалось, что билет на этот поезд можно купить со скидкой 30%.

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17 июля пригородный поезд Псков – Великие Луки отправится в первый рейс

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