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Общество

В Псковской области планируют ежегодно вручать автомобили многодетным семьям

Фото ПАИ

Акция по вручению новых автомобилей многодетным семьям, имеющим в своем составе 10 и более детей, может стать ежегодной. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вручая ключи от новых микроавтобусов восьми многодетным семьям 15 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Чтобы никому не было обидно, вручение будет на конкурсной основе, – анонсировал глава региона. – Желаю, чтобы машины служили долго на радость вашим семьям».

Фото ПАИ

Михаил Ведерников подчеркнул, что вручение микроавтобусов многодетным семьям – важное событие, которое позволит семьям выезжать по своим целям в полном составе. Также губернатор поблагодарил Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» за предоставленные автомобили.

Фото ПАИ

Новые автомобили получили мать 12 детей Наталья Ларионова (Опочецкий район), мать 10 детей Надежда Михайлова (Куньинский район), отец 11 детей Михаил Палютин (Псков), мать 11 детей Екатерина Шеленкова (Пыталовский район), мать 10 детей Светлана Томилена (Великолукский район), мать 11 детей Ирина Хохлова (Псков), отец 10 детей Андрей Чернодедов (Остров-3) и отец 11 детей Василий Титенок (Псков).

Фото ПАИ

В ходе совместного осмотра микроавтобусов многодетная мама из Опочецкого района Наталья Ларионова подарила губернатору Михаилу Ведернику корзинку с творогом, сметаной, молоком и черникой.

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