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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о низкой доле тяжёлой формы коронавируса в стране

Доля заболеваемости коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме в России не превышает 3 %. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции, пишет газета «Известия».

По словам Анны Поповой, в России снизилось число заболеваний коронавирусом в тяжёлой форме. «Если в апреле это было 5,6 %, то сегодня это практически 3 %», – сказала она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в России удалось сократить время между выявлением вируса и оказанием медицинской помощи. В 70 % случаев пациенты получают помощь в первые дни с момента обнаружения коронавируса, уточнила она.

По последним данным в России коронавирусом заболело 746 369 человек, выздоровело – 523 249, умерло – 11 770. В Псковской области выявлено 3 327 случаев заражения коронавирусом, 1 734 человека выздоровело, 39 – умерло.

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