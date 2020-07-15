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Общество

Более 100 штаммов коронавируса выявили в России

В России выявили более 100 штаммов коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции, сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера, Россия приняла активное участие в изучении коронавируса. «После появления первых больных в стране российские учёные выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 100», – сказала она.

Татьяна Голикова также отметила, что отечественные образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этого типа вируса.

По последним данным в России коронавирусом заболело 746 369 человек, выздоровело – 523 249, умерло – 11 770. В Псковской области выявлено 3 327 случаев заражения коронавирусом, 1 734 человека выздоровело, 39 – умерло.

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