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Общество

Псковские единороссы привели в порядок клумбу у памятной доски Рокоссовскому

У памятной доски Рокоссовскому привели в порядок клумбу псковские единороссы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В рамках проекта «Я.Помню» в Псковской области продолжается создание интерактивной карты памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне

В Пскове активисты партии посетили с целью оцифровки два объекта: памятный бюст Герою Советского Союза С.Г. Байкову, расположенный в сквере Ветеранов, и мемориальную доску маршалу СССР  К.К. Рокоссовскому на одноименной улице.

Общественники обратили внимание на удручающее состояние клумбы возле мемориальной доски К.К. Рокоссовскому и организовали небольшой субботник. 

«Мы решили своими силами облагородить клумбу - в результате набрался целый мешок сорняков. Прилегающая к памятному объекту территория должна содержаться в хорошем состоянии. Это - наша память о Героях войны, наше уважительное отношение к ним и благодарность за мирную жизнь», -  прокомментировал член партии «Единая Россия» Дмитрий Яковлев. Активисты проекта также возложили живые цветы к мемориалу.

В Псковской области стартовал всероссийский проект «Я.Помню», в ходе которого создается интерактивная карта памятных мест, связанных с памятью о  Великой Отечественной войне. Карта создается по инициативе федерального координатора партийного проекта «Историческая память», депутата ГД РФ Александра Хинштейна. На нее будут нанесены монументы, обелиски, братские могилы, музеи, и другие объекты, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Реализация проекта позволит сделать единую онлайн-карту, на которой любой пользователь сможет ознакомиться с ними.

В Псковской области все местные отделения «Единой России» присоединились к реализации проекта.  В Пскове на сегодняшний день оцифровано уже 16 памятных мест.

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