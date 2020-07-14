Пустошкинские депутаты недовольны кадровой политикой главы района Васильковой

20:06, 15 июля 2020, ПАИ

На очередной 18-й сессии районного Собрания пустошкинские депутаты выразили несогласие с кадровой политикой главы района Светланы Васильковой в отношении муниципальных организаций. В частности, депутаты отреагировали на обращение жителей по поводу необоснованного увольнения директора районного центра культуры. Решение сессии 15 июля Псковскому агентству информации прокомментировал депутат Дмитрий Бугряков.

«Все были очень встревожены этим моментом – необоснованным увольнением директора Центра культуры. Уволили человека с 30-летним стажем работы, после этого заявления об уходе стали писать другие сотрудники», - отметил депутат.

Дмитрий Бугряков рассказал, что администрация района объяснила это решение «сложной финансовой ситуацией». В связи с этим по итогам сессии депутаты райсобрания указали главе Пустошкинского района на «недопустимость преимущественного использования механизма сокращения штатов в целях решения финансовых проблем района, без предварительного использования иных возможностей привлечения либо перераспределения финансов».

«Мы рекомендовали в будущем, чтобы первым делом администрация не сокращала людей, а находила какие-то другие пути решения этих проблем», - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, руководителю муниципалитета указали «на недопустимость субъективного подхода при реализации полномочий учредителя, влияющего на эффективную и стабильную работу организаций».

За принятие решения проголосовало большинство – 10 депутатов.