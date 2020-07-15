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Общество

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян

Белоруссия исключила Россию из перечня стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте белорусского министерства здравоохранения.

Данное решение означает, что прибывшие из России не обязаны находиться на самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Белоруссию.

Россия закрыла границы с Белоруссией 16 марта из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 746 369 человек, выздоровело – 523 249, умерло – 11 770. В Белоруссии коронавирусом заразились 65 443 человека, погибло – 480.

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