580 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

19:30, 15 июля 2020, ПАИ

68 637 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 580 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 15 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 016 человек, погибло – 69. В Латвии 1 178 человек были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразились 65 443 человека, погибло – 480.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 13,4 млн человек, свыше 7,8 млн – выздоровело, более 581 тысячи – умерло. В России коронавирусом заболело 746 369 человек, выздоровело – 523 249, умерло – 11 770. В Псковской области выявлено 3 327 случаев заражения коронавирусом, 1 734 человека выздоровело, 39 – умерло.