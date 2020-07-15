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Общество

Шесть пляжей открыли для посетителей в Псковской области

В Псковской области проведено техническое освидетельствование шести пляжей. Всех их допустили к эксплуатации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Речь идёт о городском пляже Пскова, а также о пляжах баз отдыха «Алоль», «Волынь», «Плесков», «Лукоморье» и оздоровительного лагеря «Радуга».

Всего на учёте государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) состоит 22 пляжа, большинство из которых расположены в детских оздоровительных лагерях, базах отдыха, санаториях, муниципалитетах.

«Купаться следует только на оборудованных пляжах, зонах отдыха у воды, при этом важно соблюдать меры безопасности и не оставлять без присмотра детей», – подчеркнули в ГУ МЧС России по Псковской области.

Ранее главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук заявлял, что отдыхать сейчас на городских пляжах опасно, так как есть риск заражения коронавирусом. 

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