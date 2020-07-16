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Общество

Новый детский сад в Неёлово сдадут в сентябре

Фото: ПАИ.

Новый детский сад на 270 мест в деревне Неёлово Псковского района введут в эксплуатацию в сентябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщила глава района Наталья Федорова.

Дошкольное учреждение в Неёлово станет филиалом Моглинской средней школы. Детский сад примет не только детей из этого населенного пункта, но и дошкольников Логозовской волости и Пскова.

«Детский сад в Неёлово решит вопрос с очередью в муниципалитете», - подчеркнула Наталья Федорова.

Типовой детский сад на 270 мест в Неёлово возводится в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На его строительство выделено более 210 миллионов рублей из средств федерального бюджета.

 

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