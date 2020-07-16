128 жителей Псковской области выписаны из больниц после коронавируса
128 жителей Псковской области выписаны из больниц после выздоровления от коронавируса, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
Число выздоровевших за весь период достигло 1862. Заболели еще 27 человек, таким образом, число больных COVID-19 достигло 3354. Умерли еще двое.
Проведено 55 853 исследования, в том числе 668 за минувшие сутки.
Статистика по районам: Псков – 1006 случаев, Великие Луки – 667, Бежаницкий район - 35, Великолукский район – 173, Гдовский район – 73, Дедовичский район – 44, Дновский район - 102, Красногородский район – 24, Куньинский район –30, Локнянский район - 10, Невельский район - 118, Новоржевский район – 20, Новосокольнический район - 61, Опочецкий район – 39, Островский район – 245, Палкинский район - 42, Печорский район – 41, Плюсский район – 96, Порховский район - 140, Псковский район – 274, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 10, Пыталовский район – 16, Себежский район – 23, Стругокрасненский район – 41, Усвятский район - 18.