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Общество

Четыре выпускника в Псковской области получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе

16 июля выпускники в Псковской области узнают результаты ЕГЭ по географии, литературе и информатике, который они сдавали 3 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Успешно сдали экзамен по литературе 182 участника, при этом четверо получили максимальный балл – 100 баллов. Это выпускники из лицея № 8 и школы № 24 Пскова, гимназии им. С. В. Ковалевской в Великих Луках и Усвятской средней школы.

По географии все выпускники получили баллы выше минимального, самый высокий результат (96 баллов) получил выпускник лицея № 4 в Пскове. Экзамен по информатике успешно сдали 125 из 153 участников. Самый высокий балл также оказался 96, и его получили выпускники Псковского технического лицея и лицея № 11 в Великих Луках.

Следующие результаты экзамена 6 июля по русскому языку станут известны выпускникам не позднее 20 июля. Посмотреть свои результаты выпускники могут не ранее официального дня объявления результатов на ресурсе check.ege.edu.ru.

Экзамены в Псковской области продолжаются, и сегодня, 16 июля, выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию и химии. В экзамене по обществознанию участвуют 1456 человек, по химии – 382. Результаты этого экзамена участники ЕГЭ узнают не позднее 30 июля.

О том, как проходит процесс сдачи ЕГЭ в Псковской области, Псковскому агентству информации рассказал председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

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